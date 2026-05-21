theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
21 Мая 2026, 15:14
7 845
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Алла Дарованная: Требуем срочных мер из-за волны телефонных мошенничеств

Депутат ПСРМ Алла Дарованная заявила о резком росте телефонных мошенничеств в Молдове и потребовала срочных мер со стороны финансовых регуляторов и банковского сектора.

Алла Дарованная: Требуем срочных мер из-за волны телефонных мошенничеств.
Алла Дарованная: Требуем срочных мер из-за волны телефонных мошенничеств.

По её словам, в последнее время одной из самых частых фраз среди граждан стало: «А тебя уже обманули по телефону?», что отражает масштаб проблемы, передает noi.md

Дарованная сообщила, что только за период с 18 по 24 мая было зарегистрировано 23 случая мошенничества. В 18 из них пострадавшие перевели злоумышленникам крупные суммы денег, а общий ущерб составил около 3,7 млн леев.

Депутат также отметила, что сама столкнулась с перегруженностью банковских служб при попытке получить информацию, что дополнительно подчёркивает актуальность проблемы. 

В связи с этим она потребовала заслушать руководство Национального банка Молдовы и руководство Комиссии по финансовому рынку (CNPF), а также разработать более строгие внутренние регламенты для защиты потребителей. 

По мнению Дарованной, банковский сектор должен усилить меры безопасности и внедрить более жёсткие правила, чтобы предотвратить дальнейший рост телефонных и финансовых мошенничеств.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте