Алла Дарованная: Требуем срочных мер из-за волны телефонных мошенничеств.

По её словам, в последнее время одной из самых частых фраз среди граждан стало: «А тебя уже обманули по телефону?», что отражает масштаб проблемы, передает noi.md

Дарованная сообщила, что только за период с 18 по 24 мая было зарегистрировано 23 случая мошенничества. В 18 из них пострадавшие перевели злоумышленникам крупные суммы денег, а общий ущерб составил около 3,7 млн леев.

Депутат также отметила, что сама столкнулась с перегруженностью банковских служб при попытке получить информацию, что дополнительно подчёркивает актуальность проблемы.

В связи с этим она потребовала заслушать руководство Национального банка Молдовы и руководство Комиссии по финансовому рынку (CNPF), а также разработать более строгие внутренние регламенты для защиты потребителей.

По мнению Дарованной, банковский сектор должен усилить меры безопасности и внедрить более жёсткие правила, чтобы предотвратить дальнейший рост телефонных и финансовых мошенничеств.