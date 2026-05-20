Infotag
20 Мая 2026, 20:52
Жосану: Ситуация с безопасностью требует увеличения охранных миссий Службы госохраны

Об этом заявил заместитель директора Службы Георге Жосану.

На парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку он сообщил, что  в 2025 году и в первые три месяца 2026 года SPPS обеспечила безопасность в рамках 1 839 охранных миссий с участием молдавских должностных лиц. Кроме того, сотрудники Службы обеспечивали охрану для 188 иностранных официальных лиц, находившихся в Молдове с визитом или транзитом. Он подчеркнул, что в контексте европейской интеграции Республики Молдова в последние несколько лет значительно увеличилось количество визитом иностранных делегаций высокого уровня в Республику Молдова, передает infotag.md

«Практически каждые два дня у нас иностранные делегации, и мы должны обеспечивать соблюдение полного спектра мер безопасности. Это сложный процесс, требующий привлечения большого количества сил. А  развитие ситуации с безопасностью в регионе, включая войну в Украине, привело к увеличению количества охранных миссий примерно на 300% по сравнению с периодом 2018-2021 годов. Это напрямую сказалось на объёме работы и профессиональной нагрузке офицеров SPPS. Мы вынуждены привлекать ресурсы отовсюду, чтобы обеспечить выполнение определённых миссий, которые важны для государства», — подчеркнул руководитель SPPS.

Он отметил также, что ситуация усложняется тем, что ранее SPPS  была реформирована, в результате чего было сокращено около 100 должностей, несмотря на значительный рост объёма работы. 

«Никто не ожидал столь серьёзных изменений в контексте ситуации с безопасностью. Количество миссий утроилось, и каждая сопровождается строгим протоколом безопасности, требующим большого числа сотрудников. Наши сотрудники очень часто вынуждены трудиться сверхурочно», — сказал Жосану.

Источник
Infotag.md logoInfotag
