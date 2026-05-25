Жители затопленных сел в Каларашском районе: Мы остались ни с чем.

Дома и дворы, погребённые в грязи, затопленные жилища, погибшие животные и люди, лишившиеся имущества, нажитого за всю жизнь - такова картина в этих населенных пунктах, сообщает tvrmoldova.md

Местные жители пытаются спасти то, что осталось, но многие признаются, что даже не знают, с чего начать. Пока люди надеются на помощь властей, реальность остаётся суровой — средства на чрезвычайные ситуации почти отсутствуют.

Жители села Бравича говорят, что такого дождя ещё не видели. Вода обрушилась на хозяйство Елены Бокан словно стена, и женщина едва не стала жертвой стихии.

«Мне повезло, что вода не унесла меня в овраг. Собаки погибли, потому что были привязаны. Посмотрите, какой ужас — здесь было чисто, а теперь всё перевёрнуто вверх дном. Пришёл почти метр воды, и я не могла даже добраться до дерева. Овраги заблокированы деревьями».

У Алены и Николая Юрку пятеро детей. Когда начался шторм, их единственной мыслью было спасти детей и животных, которые кормят семью.

«Всё сорвало, и меня самого потоком унесло в угол. Я испугался — увидел смерть в глазах. Жена звала меня, но я не мог ей помочь, вода была слишком сильной. У меня пятеро приёмных детей, я уже думал поднимать их на крышу. Посмотрите, какой потоп был. Нам некуда деваться — работаем сами, никто не помогает. Спасибо людям с нашей улицы», - сказал Николай Юрку.

«Птицы все погибли, утонули, теперь собираем их. Их было около двадцати. Мы собирали яйца, детям хоть яичницу сделать, но рады, что сами живы и здоровы — это главное. У нас есть овцы, и когда муж увидел, насколько поднялась вода, он выпрыгнул в окно, чтобы их спасти».

Из-за наводнения многие жители Бравичи были вынуждены ночевать у соседей. Среди них — Алексей Бурля, чей дом полностью затопило. Кроме того, он потерял домашних животных.

«Получил зарплату и купил птицу. Из 50 удалось спасти только 10».

Жители Бравичи считают, что причиной наводнения стал мусор, скопившийся в овраге рядом с селом. По их словам, огромный поток воды не смог пройти через две трубы, на которых построен мостик. Однако мэр села с этим не согласен.

«Нам нужно восстановить всё, что разрушено — не только забор стадиона, а всё, что возможно. Будем делать своими силами, возможно, поможет районный совет. Сейчас мобилизуемся, чтобы убрать ветки и упавшие деревья из оврагов, обеспечить нормальный проход воды. Овраги были в хорошем состоянии. В резервном фонде примэрии, если не ошибаюсь, около 60 тысяч леев», - сказал мэр.

В сёлах Хыржэука и Мындра жители также пытаются спасти хотя бы часть того, что уцелело.

«Вода дошла до дома, погреб тоже был полностью затоплен. Ночевали у соседей — здесь невозможно было остаться, всё ушло под воду, ничего не удалось спасти. Вода пришла внезапно, мы успели взять только документы и выбежать. Здесь мы сажали арбузы, дыни, помидоры. Весь март, апрель и май работали на участке. Жена работает, а после работы мы приходили сюда — сажали, обрабатывали землю мотоблоком. У людей испорчены машины, затоплены подвалы, погибли животные и уничтожен урожай. Подвал был полностью в воде — откачали её, теперь всё отмываем от грязи», - говорят сельчане.

Сильные дожди привели и к человеческим жертвам. В селе Деренеу Каларашского района возле собственного дома был найден утонувшим 48-летний мужчина — предположительно, он оказался заблокирован поваленными дождём ветками. Ещё одна трагедия произошла в селе Пырлица Унгенского района. По данным полиции, 45-летнего мужчину, который рыбачил, унесло сильным течением, образовавшимся после проливных дождей. Люди пытались его спасти, однако мощный поток воды не позволил этого сделать.