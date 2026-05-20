tv8.md
20 Мая 2026, 11:24
15 672
Жители столицы бьют тревогу из-за состояния озера на Ботанике

Озеро на въезде в столичный сектор Ботаника, расположенное на территории «Музея села», всё больше напоминает заброшенный водоём.

Несмотря на то, что сюда по-прежнему приходят жители ради тишины, природы и отдыха на свежем воздухе, состояние озера вызывает серьёзную тревогу. Берега усыпаны мусором, пластиковыми бутылками и пакетами, а поверхность воды почти полностью покрыта густой зелёной растительностью, передает tv8.md

Экологи предупреждают, подобная картина свидетельствует о высоком уровне эвтрофикации — процесса, при котором водоём постепенно зарастает из-за избытка органических веществ и недостатка кислорода. 

Это не только портит внешний вид озера, но и наносит серьёзный ущерб местной экосистеме, ставя под угрозу флору и фауну.

На берегу озера команда TV8 встретила студентов третьего курса столичного Экологического колледжа. Молодые люди приехали сюда для отбора проб воды в рамках исследовательской работы. 

По словам двух студенток, именно это озеро считается одним из самых проблемных в городе.

«Мы брали пробы у берега, где уровень эвтрофикации выше. Возможно, в центре озера показатели были бы другими, но уже с первого взгляда видно, что водоём сильно загрязнён: повсюду мусор, растительные отходы, а вода практически не просматривается», — рассказали они.

Несмотря на запущенный вид территории, сюда продолжают приезжать и отдыхающие. 

Кампания молодых людей, устроившая пикник у воды, уверена, что при должном уходе это место могло бы стать полноценной зоной отдыха для жителей столицы.

По словам местных жителей, за последние 3 года состояние озера заметно ухудшилось. Уровень воды снизился более чем на метр, растительность разрослась, а сама территория выглядит всё более заброшенной.

Озеро находится на территории «Музея села», входящего в состав Национального музея этнографии и естественной истории. Общая площадь музея под открытым небом около 150 гектаров.

Руководство учреждения признаёт, самостоятельно справиться с проблемой невозможно — не хватает ни специалистов, ни финансовых ресурсов.

«Мы направили запросы в Apele Moldovei и другие компетентные учреждения, уведомили их о сложившейся ситуации. Пока ответа не получили. Собственными силами провели обследование и выяснили, что проблема связана с источником, питающим озеро: он частично исчез, а приток воды значительно ослаб», — сообщил глава управления «Музея села» Михай Андриеш.

При этом источник воды расположен за пределами территории музея. От него также зависят столичный зоопарк и системы орошения Ботанического сада.

В администрации музея подчеркнули, подобное зарастание озера происходит практически ежегодно в засушливый период. После недавних дождей ситуация начала постепенно улучшаться.

«Весной водная растительность активно разрастается и поднимается на поверхность, поэтому создаётся впечатление, будто озеро полностью заросло», — пояснил Михай Андриеш.

Тем временем муниципальные власти заявляют, что ни озеро, ни прилегающий парк не находятся в ведении мэрии Кишинёва. Именно это, по словам чиновников, серьёзно осложняет проведение работ по очистке и благоустройству территории.

Ранее примар столицы Ион Чебан говорил, что обращался с просьбой передать эту зону под управление муниципалитета, однако окончательное решение до сих пор не принято. 

Источник
tv8.md
