Жители Молдовы запасаются дровами на зиму: «Дорого при пенсии в 3 тысячи леев».

Цена складометра дров твердых пород составляет чуть больше тысячи леев — примерно столько же, сколько и год назад, пишет moldova1.md

84-летний пенсионер Аврам Долошкан купил пять складометров дров на зиму за 8 тысяч леев и еще 3 тысячи заплатил за их колку. По его словам, при небольших доходах такие расходы даются ему непросто. Всю жизнь он работал учителем физики и химии.

«Они дорогие. В прошлом году я отапливал и газом. Но сначала клал дрова в печь и хорошо прогревал систему, потом включал газ. В прошлом году у меня была компенсация - 500 леев было в месяц и 800 леев на дрова», — рассказал Аврам Долошкан.

В селе Рэзень Яловенского района дома подключены к природному газу. Жители жалуются на высокий тариф и говорят, что дрова также остаются недешевым вариантом отопления.

«Я купила пять складометров дров. Заплатил 1500 леев за один складометр. Это дорого при нашей пенсии в 3000 леев», — рассказал один из жителей.

Другая жительница говорит, что пока использует прошлогодние запасы.

«У нас остались запасы дров с прошлого года. Думаю, нам хватит. Осталось четыре-пять складометров. Топлю и печь, и включаем газ, чтобы поддерживать температуру, но в этом году не знаем, что будем делать с 20 леями», — сказала она.

Дрова, приобретенные непосредственно в лесных хозяйствах, стоят дешевле. В этом году в лесном хозяйстве Резен подготовили 870 складометров. Стоимость складометра древесины твердых пород составляет 1026 леев.

В среднем для отопления одного дома в течение холодного сезона требуется около 10 складометров. Таким образом, только на дрова семье придется потратить около 10 тысяч леев. Расходы могут быть выше в зависимости от площади дома и температуры зимой.

Сейчас спрос на дрова остается высоким.

«Население предпочитает акацию. В нашем регионе, которым мы управляем, дрова в основном из ясеня, дуба, акации, меньше — из других пород», — заявила главный инженер лесного хозяйства Резен Светлана Борга.

Цены на дрова в лесных хозяйствах, входящих в состав Агентства Moldsilva, остаются на уровне прошлого года. Запасы в разных объемах есть во всех регионах страны.

Приобрести дрова можно непосредственно в любом лесном хозяйстве независимо от места жительства.