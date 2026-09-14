Чебан: За отопление и теплоноситель в столице отвечает «Термоэлектрика»

Мэр Кишинева Ион Чебан категорически опроверг обвинения в том, что мэрия препятствует подаче тепла в жилые дома.

Столичные власти начали подготовку к зимнему периоду, уделив особое внимание социальным учреждениям и логистике на случай экстремальной погоды.

Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан, подчеркнув, что главным приоритетом города остаются детские сады, больницы и школы, передает rupor.md

Глава столицы напомнил о тяжелых погодных условиях прошлой зимы и потребовал от профильных служб полной готовности.

«Практически три месяца безостановочно шел дождь, снег, был гололед, а температура менялась с минуса на плюс по несколько раз в день», — отметил Чебан, распорядившись обновить протоколы реагирования и полностью укомплектовать запасы техники и материалов.

Значительную часть своего заявления градоначальник посвятил жесткой критике поставщика теплоэнергии. Мэр категорически опроверг обвинения в том, что мэрия препятствует подаче тепла в жилые дома.

«Хочу внести ясность: за отопление и теплоноситель в столице отвечает «Термоэлектрика», а не мэрия Кишинева. Хватит этого самоуправства и бардака. Они обиделись, что я ткнул их носом в плохо выполненные работы, когда они перерывают весь город сразу после нашего ремонта. Теперь они пытаются заявить, будто в каких-то зданиях не будет тепла, потому что мэрия не разрешает», — заявил Ион Чебан.

Градоначальник подчеркнул, что плановые работы предприятий должны строго согласовываться с муниципалитетом заранее, а не постфактум. При этом он добавил, что город не будет блокировать ликвидацию реальных аварийных ситуаций.

Чебан также уточнил роль другого предприятия — «Апэ-Канал Кишинэу», отметив, что оно обеспечивает теплом менее 5% населения муниципия, а его ключевой задачей остается бесперебойная подача водопроводной воды.

Глава столицы также спрогнозировал неизбежный рост стоимости отопления для конечных потребителей. По его словам, на фоне уже выросших цен на газ и электроэнергию в регионах, стоимость гигакалории в Кишиневе также пойдет вверх, даже если тарифы на энергоресурсы просто сохранятся на текущем уровне.