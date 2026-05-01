Жители Ходжинешть жалуются на разбитую дорогу, которую никогда не асфальтировали
Дорога из села Ходжинешть в Каларашском районе испытывает нервы водителей: она никогда не была заасфальтирована, а гравий размывается после каждого сильного дождя.
Местные жители и туристы пользуются этим коротким маршрутом к сёлам и монастырям, но большинство автомобилистов предпочитают объезжать его стороной, пишет moldova1.md
Дорога соединяет такие населённые пункты, как Хыржаука и Рэчула, а также ведёт к монастям Хырбовэц и Фрумоаса, входя в туристический маршрут.
Водители, которые всё же решаются проехать по ней, экономят время, но тратят в несколько раз больше в авторемонтных мастерских.
«Дорога тяжёлая, машину ремонтируем часто — это самые большие расходы», — рассказала одна из местных жительниц.
Другая сельчанка отмечает, что, чтобы поехать по хорошей дороге, приходится делать большой крюк: «Очень нужен ремонт. Чтобы ехать по хорошей дороге, нужно объезжать через Цибирику, а это дольше».
«Минут за пятнадцать можно добраться до села быстрее, чем через Цибирику», — сообщил ещё один местный житель.
«Ужас, не дай Бог! Очень плохо, надеемся, что дорогу отремонтируют», — возмущается мужчина.
Здесь планируется отремонтировать участок протяжённостью два километра. Власти находятся на стадии поиска подрядчика, который займётся работами.
«Будет легче и для машин — они не будут так часто ломаться», — отмечают в администрации.
Водители поясняют, что помимо плохого качества покрытия, они не могут выбрать подходящую скорость для преодоления подъёмов и спусков. «Опасно, особенно когда выезжаем из Ходжинешть, чтобы подняться в гору, приходится включать пониженную передачу».
Раз или два в год дорогу выравнивают гравием. Чаще всего это делают перед праздниками, когда поток машин значительно возрастает.
«В прошлом году Районный совет построил 850-метровый участок асфальтированной дороги — от въезда в село с трассы М5 (мы её называем "Бетонка") до Ходжинешть. Это сразу изменило ситуацию, цены на дома в селе выросли», — рассказал примар села Константин Поштару.
Проект ремонта дороги, ведущей к туристическому маршруту, был разработан Районным советом Калараша и будет финансироваться правительством Республики Молдова. Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов леев.