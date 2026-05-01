Жители Ходжинешть жалуются на разбитую дорогу, которую никогда не асфальтировали.

Местные жители и туристы пользуются этим коротким маршрутом к сёлам и монастырям, но большинство автомобилистов предпочитают объезжать его стороной, пишет moldova1.md

Дорога соединяет такие населённые пункты, как Хыржаука и Рэчула, а также ведёт к монастям Хырбовэц и Фрумоаса, входя в туристический маршрут.

Водители, которые всё же решаются проехать по ней, экономят время, но тратят в несколько раз больше в авторемонтных мастерских.

«Дорога тяжёлая, машину ремонтируем часто — это самые большие расходы», — рассказала одна из местных жительниц.

Другая сельчанка отмечает, что, чтобы поехать по хорошей дороге, приходится делать большой крюк: «Очень нужен ремонт. Чтобы ехать по хорошей дороге, нужно объезжать через Цибирику, а это дольше».

«Минут за пятнадцать можно добраться до села быстрее, чем через Цибирику», — сообщил ещё один местный житель.

«Ужас, не дай Бог! Очень плохо, надеемся, что дорогу отремонтируют», — возмущается мужчина.

Здесь планируется отремонтировать участок протяжённостью два километра. Власти находятся на стадии поиска подрядчика, который займётся работами.

«Будет легче и для машин — они не будут так часто ломаться», — отмечают в администрации.

Водители поясняют, что помимо плохого качества покрытия, они не могут выбрать подходящую скорость для преодоления подъёмов и спусков. «Опасно, особенно когда выезжаем из Ходжинешть, чтобы подняться в гору, приходится включать пониженную передачу».

Раз или два в год дорогу выравнивают гравием. Чаще всего это делают перед праздниками, когда поток машин значительно возрастает.

«В прошлом году Районный совет построил 850-метровый участок асфальтированной дороги — от въезда в село с трассы М5 (мы её называем "Бетонка") до Ходжинешть. Это сразу изменило ситуацию, цены на дома в селе выросли», — рассказал примар села Константин Поштару.

Проект ремонта дороги, ведущей к туристическому маршруту, был разработан Районным советом Калараша и будет финансироваться правительством Республики Молдова. Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов леев.