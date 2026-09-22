theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn.md logoipn
22 Сентября 2026, 13:04
1 861
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Жертвы насильственных преступлений смогут получать компенсации от государства

Жертвы насильственных и сексуальных преступлений, домашнего насилия, дети, ставшие жертвами преступлений, а также лица, подвергавшиеся преследованиям, получат право на финансовые компенсации от государства.

Жертвы насильственных преступлений смогут получать компенсации от государства.
Жертвы насильственных преступлений смогут получать компенсации от государства.

Эти положения содержатся в проекте нового закона о реабилитации жертв преступлений, одобренного правительством, передаёт ipn.md

Для получения компенсации документ, подтверждающий факт совершения преступления, должен вступить в законную силу, а заявление должно быть подано в течение трёх лет. Компенсация предоставляется, если ущерб не был и не может быть возмещён из других источников. Заявление будет рассматриваться межведомственной комиссией в течение 30 дней. Размер финансовой компенсации может составлять до 70% рассчитанного ущерба, но не более суммы, эквивалентной 10 среднемесячным заработным платам по экономике.

«Посредством этого проекта государство стремится сделать поддержку жертв более быстрой, простой и соответствующей их реальным потребностям», — заявил министр юстиции Владислав Кожухарь.

Право на компенсацию также будет распространено на жертв преступлений против свободы, чести и достоинства человека, а также на жертв торговли человеческими органами, тканями и клетками. Проект также устанавливает условия, при которых лица, подвергавшиеся преследованиям со стороны де-факто структур в Приднестровском регионе, смогут пользоваться предусмотренными законом услугами.

Кроме того, жертвы пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, домашнего насилия, сексуальных преступлений и торговли людьми, дети, ставшие жертвами преступлений, лица, подвергавшиеся преследованиям, а также люди с тяжёлой или выраженной инвалидностью получат гарантированную государством юридическую помощь независимо от уровня доходов.

Проект вводит индивидуальную оценку потребностей жертвы, в том числе для определения необходимых мер защиты и услуг поддержки. Жертва сможет быть направлена в специализированные службы социальной помощи.

Кроме того, временный доступ к психологической, информационной и юридической консультации будет возможен даже без подачи заявления о преступлении или предоставления официальных документов — на основании заявления под личную ответственность. Проект также предусматривает упрощение процедуры обращения за финансовой компенсацией и регулирует её предоставление в трансграничных случаях.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
ipn.md logoipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте