Жертвы насильственных преступлений смогут получать компенсации от государства.

Жертвы насильственных и сексуальных преступлений, домашнего насилия, дети, ставшие жертвами преступлений, а также лица, подвергавшиеся преследованиям, получат право на финансовые компенсации от государства.

Эти положения содержатся в проекте нового закона о реабилитации жертв преступлений, одобренного правительством, передаёт ipn.md

Для получения компенсации документ, подтверждающий факт совершения преступления, должен вступить в законную силу, а заявление должно быть подано в течение трёх лет. Компенсация предоставляется, если ущерб не был и не может быть возмещён из других источников. Заявление будет рассматриваться межведомственной комиссией в течение 30 дней. Размер финансовой компенсации может составлять до 70% рассчитанного ущерба, но не более суммы, эквивалентной 10 среднемесячным заработным платам по экономике.

«Посредством этого проекта государство стремится сделать поддержку жертв более быстрой, простой и соответствующей их реальным потребностям», — заявил министр юстиции Владислав Кожухарь.

Право на компенсацию также будет распространено на жертв преступлений против свободы, чести и достоинства человека, а также на жертв торговли человеческими органами, тканями и клетками. Проект также устанавливает условия, при которых лица, подвергавшиеся преследованиям со стороны де-факто структур в Приднестровском регионе, смогут пользоваться предусмотренными законом услугами.

Кроме того, жертвы пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, домашнего насилия, сексуальных преступлений и торговли людьми, дети, ставшие жертвами преступлений, лица, подвергавшиеся преследованиям, а также люди с тяжёлой или выраженной инвалидностью получат гарантированную государством юридическую помощь независимо от уровня доходов.

Проект вводит индивидуальную оценку потребностей жертвы, в том числе для определения необходимых мер защиты и услуг поддержки. Жертва сможет быть направлена в специализированные службы социальной помощи.

Кроме того, временный доступ к психологической, информационной и юридической консультации будет возможен даже без подачи заявления о преступлении или предоставления официальных документов — на основании заявления под личную ответственность. Проект также предусматривает упрощение процедуры обращения за финансовой компенсацией и регулирует её предоставление в трансграничных случаях.