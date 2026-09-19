Государство потратило почти 89 млн леев на советы: у некоторых чиновников по 3–4 мандата.

В 2022–2024 годах лицам, назначенным в органы управления и контроля предприятий и компаний с государственным капиталом, выплатили почти 89 млн леев, при этом некоторые госслужащие одновременно занимают сразу несколько должностей.

Эти данные содержатся в годовом отчете Счетной палаты за 2025 год, который выявил ряд уязвимостей в управлении государственными средствами и имуществом, передает bаni.md

По данным аудиторов, за три года примерно по 510 должностям в органах управления и контроля 74 организаций с государственным капиталом было выплачено 71,4 млн леев фиксированных вознаграждений и еще 17,2 млн леев премий из прибыли. В общей сложности речь идет примерно о 88,6 млн леев.

Счетная палата отмечает, что один госслужащий может одновременно быть представителем государства в коммерческом обществе, входить в состав трех советов, ревизионной комиссии и аудиторского комитета, поскольку четких ограничений на совмещение этих функций нет.

В случае Агентства публичной собственности представители государства имеют в среднем по 3–4 мандата, а представители Министерства финансов и Министерства экономического развития и цифровизации — по два. Аудиторы предупреждают, что такая ситуация повышает риск формального исполнения обязанностей и может негативно сказываться в том числе на работе чиновников по основному месту работы.

В отчете также отмечается диспропорция между числом членов органов управления и размерами некоторых предприятий. В 2024 году в 23 организациях с государственным капиталом насчитывался 91 член органов управления и контроля при всего 327 сотрудниках — то есть примерно один член совета на четырех работников.

Счетная палата подсчитала, что только превышение минимально необходимого числа членов советов в 35 организациях привело к дополнительным расходам примерно в 5,5 млн леев ежегодно.

Общая ситуация в государственном секторе вызывает и другие вопросы. Из 233 проанализированных хозяйствующих субъектов с государственным капиталом только 108 были действующими, 42 находились в процессе неплатежеспособности, 19 — в процессе ликвидации, еще 48 не вели деятельность. Аудиторы также установили, что некоторые предприятия с государственным капиталом даже не числятся в Реестре публичного имущества.

Отчет Счетной палаты включает результаты 47 аудиторских миссий, охвативших 543 государственных учреждения и организации. По оценке ведомства, измеримый эффект аудитов — за счет бухгалтерских корректировок, постановки активов на учет, возврата средств и передачи задолженностей на взыскание — достиг примерно 881 млн леев.

Еще одна проблемная сфера — здравоохранение. Аудиторы установили, что за рассматриваемый период просроченные лекарства стоимостью 15,8 млн леев были отправлены на уничтожение, которое дополнительно обошлось почти в 600 тыс. леев. Еще для лекарств на сумму 46,6 млн леев, полученных медицинскими учреждениями в качестве пожертвований, государственный контроль качества не проводился.

В сфере централизованных закупок для здравоохранения были выявлены задержки до 504 дней при оплате товаров, уже полученных больницами, а задолженность перед Центром централизованных государственных закупок в здравоохранении достигала 81,7 млн леев.

Серьезные проблемы отмечаются и в управлении государственным долгом. К концу 2025 года госдолг достиг 132,8 млрд леев, увеличившись за год на 11,4 млрд леев. Почти 95% находившихся в обращении государственных ценных бумаг должны были быть погашены в течение одного года, что превышало установленный предел для управления риском рефинансирования.

Счетная палата также обращает внимание, что 76,1% привлеченных внешних займов были направлены на поддержку государственного бюджета и лишь 23,9% — на инвестиционные проекты. В некоторых случаях государство выплачивало проценты и комиссии за средства, которые так и не смогло освоить. Например, по проекту в сфере твердых отходов было выплачено около 759 тыс. евро процентов и комиссий, при этом уровень освоения средств составил всего 18,8%.