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unimedia.info logounimedia
24 Июня 2026, 19:45
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Жертва изнасилования призналась, что оговорила невиновных: Это сделал брат

Женщина, которую в 14 лет изнасиловал родной брат, призналась, что по требованию матери оговорила невиновных людей. Дядя и двоюродный брат почти 10 лет находятся под следствием, хотя не имеют отношения к преступлению.

Жертва изнасилования призналась, что оговорила невиновных: Это сделал брат.
Жертва изнасилования призналась, что оговорила невиновных: Это сделал брат.

«Он изнасиловал меня дважды, в разные дни. Я была девственницей. Я сопротивлялась, кричала, но никто не слышал. Я никому не рассказала, потому что боялась. Беременность обнаружили только на седьмом месяце», — рассказала Мария в подкасте «Вердикт» с Дорином Подлисником, передает unimedia.info

Она также утверждает, что мать и её сожитель избили её и заставили написать заявление в полицию на родственников, которые на самом деле невиновны.

«Я родилась в селе Цолика, Кантемирского района. Сейчас живу в селе Димитрова. Нас семеро детей — двое братьев и пять сестёр. Отец ушёл, когда младшей сестре был год. Мама не работает», — рассказывает Мария.

Изнасилование произошло в 2016 году. Брату тогда было 17 лет. Он работал, а Мария временно жила у старой больной тёти, присматривала за ней.

«Однажды брат пришёл пьяный, начал бить меня, говорить грубости, а потом совершил то, что разрушило мою жизнь. И раньше он меня бил и оскорблял. Мы постоянно ссорились. Я жаловалась маме, но она говорила: "Вы брат и сестра, должны ладить друг друга"», — вспоминает девушка.

Она рассказала, что сначала написала в полицию заявление об изнасиловании именно на брата, но через несколько дней мать и её сожитель принудили её изменить показания и оговорить людей, с которыми у них были старые конфликты.

«Я не хочу, чтобы невиновные люди сидели в тюрьме. Виновный должен ответить. Тогда я была маленькой, боялась, не понимала, что говорю. Теперь я выросла и говорю правду. Сергей С. и Ион Х. невиновны», — заявляет Мария.

«Тётя была в церкви. Брат работал всю ночь, утром пришёл, попросил еды, потом начал бить, повалил на кровать и изнасиловал. Я кричала, пыталась убежать, но он запер дверь и забрал ключи. Я хотела рассказать маме, но не стала — она никогда не была на моей стороне. Она и сейчас защищает брата, говорит, что он не способен на такое. Она не верит мне», — говорит Мария.

Второе изнасилование произошло через несколько дней. Тёти снова не было. Брат снова избил её и надругался. «Я сопротивлялась, потом сдалась. Выхода не было. Он был как безумный, глаза мутные, я боялась, что он убьёт меня», — вспоминает она.

Эпизоды прекратились, когда старший брат забрал его в другое село, а позже они вместе уехали за границу.

Примерно через месяц Мария заподозрила беременность: кружилась голова, тошнило. Она никому не сказала, боялась. Живот долго не был заметен. Правда вскрылась на седьмом месяце — в школе ей стало плохо, вызвали мать, отправили к врачу, анализы подтвердили беременность.

«Когда я сказала маме, она не поверила. Я родила 10 июня 2017 года. Роды прошли нормально, ребёнок здоров. Но первые секунды я не могла на него смотреть — перед глазами стояли те моменты. Сейчас я справилась. Ребёнок не виноват», — говорит Мария.

Брат, узнав о беременности от матери, в ярости кричал по телефону, что убьёт её, если вернётся. Позже он писал ей угрозы: «смотри, как переходишь дорогу», «если меня посадят — ты пойдёшь следом», угрожал её младшим детям.

«Сейчас я не общаюсь с братом. Другие братья и сёстры тоже не на моей стороне — они не верят, что он способен на такое. Никто из семьи меня не поддерживает», — признаётся девушка.

Напомним, что ранее дядя девушки рассказал в подкасте «Вердикт» с Дорином Подлисником, что ему грозит 13 лет тюрьмы за изнасилование, которое он не совершал.

Источник
unimedia.info logounimedia
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