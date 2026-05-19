moldova1.md logomoldova1
19 Мая 2026, 07:45
6 164
ЖДМ теряет миллион леев в год из-за краж деталей с путей и локомотивов

"Железная дорога Молдовы" ежегодно фиксирует кражи примерно на миллион леев. Чаще всего злоумышленники воруют элементы крепления путей, детали локомотивов и вагонов. С начала года зарегистрированы десятки таких случаев.

Воры проникли в депо в Бельцах посреди ночи за деталями локомотива. Их заметили охранники и вызвали полицию. Дежурил в ту ночь Адриан Цурка, пишет moldova1.md

"До приезда полиции, мне позвонил сотрудник и сказал, что они сделали два выстрела в воздух. Мой коллега Сергей Гросу побежал за ними и поймал одного. Они были в масках, двое вернулись назад и ударили его ногой", - сказал начальник смены ДЕПО в Бельцах Адриан Цурка.

Полиция завела уголовное дело. По нему проходят пятеро мужчин из Оргеева, Сорок и Кишинёва в возрасте от 22 до 29 лет. Им грозит до четырёх лет лишения свободы.

Несколько краж на железной дороге расследует и столичная полиция. Один из случаев произошёл 9 мая на станции Ревака. Сотрудники обнаружили пропажу важных деталей из системы управления железнодорожным движением. Их отвозят в пункты сбора металлолома и продают за гроши. Такие преступления ставят под угрозу движение поездов и могут привести к авариям, задержкам и значительным материальным убыткам.

Чаще всего злоумышленники воруют элементы крепления деревянных шпал, рельсы и контррельсы, металлические столбы и опорные плиты для железнодорожных путей. За последние полтора года на железной дороге зарегистрировали больше 30 краж. Большинство таких случаев произошло на севере страны.

"Детали, которые воруют, практически невозможно найти - они очень редкие и их приходится заказывать из-за границы. Из-за нехватки таких запчастей нам приходится останавливать движение поездов", - сказал старший механик ЖДМ Дорин Гузун.

В прошлом году из-за краж металлических деталей "Железная дорога Молдовы" понесла убытки примерно на миллион леев. Самое опасное то, что воры ставят под угрозу жизнь пассажиров. Если кража деталей приводит к аварии с жертвами, виновным грозит до семи лет тюрьмы.

Источник
moldova1.md logomoldova1
