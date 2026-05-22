noi.md
22 Мая 2026, 16:37
Зафиксированы новые попытки мошенничества от имени государственных учреждений

Агентство по цифровизации в сфере юстиции и судебного администрирования предупредило об участившихся попытках телефонного и СМС-мошенничества после уведомления, выпущенного Службой информационных технологий и кибербезопасности.

По данным ведомства, в последнее время было зарегистрировано множество случаев, когда неизвестные лица использовали телефонные номера, имитирующие номера государственных учреждений, включая саму Службу информационных технологий и кибербезопасности, передает noi.md

Представители агентства уточняют, что мошенники пытаются ввести граждан в заблуждение под различными предлогами, такими как «истечение срока действия услуг», «продление договоров» или «подтверждение данных». С помощью этих методов злоумышленники пытаются получить личную информацию или вынудить людей к совершению поспешных действий. 

Ведомство подчеркивает, что Служба информационных технологий и кибербезопасности никогда не связывается с гражданами для запроса персональных данных или конфиденциальной информации. Власти рекомендуют проверять информацию исключительно в официальных источниках и не передавать проверочные коды или банковские данные. 

Кроме того, граждан призывают незамедлительно прерывать звонки, в которых от них требуют совершения срочных действий или предоставления конфиденциальных данных, а также избегать перехода по ссылкам, полученным из подозрительных источников.

noi.md
