За незаконное пересечение границы гражданина Таджикистана выдворили из Молдовы.

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) выдворил с территории Республики Молдова 18-летнего гражданина Таджикистана за незаконное пересечение государственной границы.

На основании решения суда Бельц от 10 сентября 2026 года он был помещен под стражу в Центр временного размещения иностранцев ГИМ с целью последующего выдворения с территории Республики Молдова.

Кроме того, прокуратура Унген назначила иностранному гражданину штраф в размере 100 условных единиц за совершенное правонарушение.

Гражданину Таджикистана также запретили въезд на территорию Республики Молдова сроком на пять лет.

ГИМ предупреждает, что незаконное пересечение государственной границы и нарушение режима пребывания на территории Республики Молдова влекут применение предусмотренных законодательством мер, включая, при необходимости, принудительное возвращение.