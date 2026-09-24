theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
24 Сентября 2026, 22:11
20
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

За незаконное пересечение границы гражданина Таджикистана выдворили из Молдовы

Генеральный инспекторат по миграции (ГИМ) выдворил с территории Республики Молдова 18-летнего гражданина Таджикистана за незаконное пересечение государственной границы.

За незаконное пересечение границы гражданина Таджикистана выдворили из Молдовы.
За незаконное пересечение границы гражданина Таджикистана выдворили из Молдовы.

На основании решения суда Бельц от 10 сентября 2026 года он был помещен под стражу в Центр временного размещения иностранцев ГИМ с целью последующего выдворения с территории Республики Молдова.

Кроме того, прокуратура Унген назначила иностранному гражданину штраф в размере 100 условных единиц за совершенное правонарушение.

Гражданину Таджикистана также запретили въезд на территорию Республики Молдова сроком на пять лет.

ГИМ предупреждает, что незаконное пересечение государственной границы и нарушение режима пребывания на территории Республики Молдова влекут применение предусмотренных законодательством мер, включая, при необходимости, принудительное возвращение.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте