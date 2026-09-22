WP: Молдова могла получить от США $250 тысяч за прием 100 депортированных иностранцев.

Молдова присоединилась к американской программе по депортации иностранцев, незаконно находящихся в США, и могла получить за это $250 тысяч.

Об этом пишет The Washington Post в рамках масштабного расследования The Deportation Project, проведенного совместно с несколькими международными СМИ, сообщает Europa Libera.

По данным издания, администрация Дональда Трампа выплатила или пообещала выплатить около $410 млн в рамках соглашений с 31 страной, преимущественно в Азии и Африке. Эти государства согласились принимать мигрантов из третьих стран, обнаруженных в США без необходимых документов.

Мексика и Молдова стали единственными странами, которые ответили на запрос авторов расследования. Обе страны заявили, что не заключали официальных подписанных соглашений с администрацией США, однако согласились принимать граждан третьих стран.

«Документы Госдепартамента показывают, что Молдова имеет соглашение, согласно которому обязуется принять до 100 мигрантов из бывших советских республик, не имеющих судимостей, и может получить от США $250 тысяч. Молдова недавно попросила приостановить действие соглашения после негативной реакции общественности», — пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

11 сентября Министерство иностранных дел Молдовы сообщило, что с начала года из США в республику прибыл 31 иностранный гражданин, нарушивший срок пребывания в Соединенных Штатах. Все они являются гражданами государств бывшего СССР, с которыми у Молдовы действует безвизовый режим для краткосрочного пребывания.

По состоянию на 10 сентября 27 из этих лиц уже покинули территорию Молдовы. Еще четверо оставались в стране: двое граждан Грузии и двое граждан России.

При этом в сообщении МИД не уточнялось, на основании какой договоренности депортированные иностранцы прибыли в Молдову, кто выступил инициатором такой схемы и какую выгоду от нее могла получить республика.

В ведомстве лишь отметили, что «все меры, предпринимаемые властями Республики Молдова, осуществляются с соблюдением национального законодательства и соответствующих международных обязательств, включая нормы по защите основных прав человека».

Молдавские власти пока не прокомментировали информацию The Washington Post о существовании неформального соглашения с США и возможной выплате в размере $250 тысяч. Посольство США в Кишиневе также не предоставило комментариев.

Europa Liberă обратилась за дополнительными разъяснениями и обещает опубликовать их после получения ответа.