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meduza.io logomeduza
22 Сентября 2026, 07:54
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Расследование: Молдова стала одной из стран, куда США тайно депортировали граждан России

С января 2025 года администрация Дональда Трампа тайно депортировала из США не менее 25 тысяч мигрантов в страны, с которыми те не имели никаких связей, говорится в расследовании консорциума журналистов Forbidden Stories.

Расследование: Молдова стала одной из стран, куда США тайно депортировали граждан России.
Расследование: Молдова стала одной из стран, куда США тайно депортировали граждан России.

По данным организаций Refugees International и Human Rights First, около 20 тысяч человек вывезли автобусами в Мексику. Еще более пяти тысяч человек отправили самолетами в страны Африки, Латинской Америки, Карибского бассейна и Центральной Азии, пишет meduza.io со ссылкой на forbiddenstories.org

Из этих третьих государств депортированных людей нередко возвращали в их родные страны, где их жизни или свободе могла угрожать опасность.

Расследователи утверждают, что США заключили негласные соглашения о приеме депортированных мигрантов по меньшей мере с 35 странами (ни России, ни Украины среди них нет). Известно, что 28 стран уже приняли людей в рамках заключенных соглашений, еще семь обязуются это сделать.

По данным Forbidden Stories, граждан России из США депортировали в четыре страны — Коста-Рику, Панаму, Центральноафриканскую республику и Молдову.

В числе депортируемых из США были в том числе просители убежища, опасавшиеся преследования на родине. В течение 2025 года из Америки вылетели несколько «депортационных» рейсов с гражданами России на борту. Они летели в частности через Египет и Кувейт.

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Источник
meduza.io logomeduza
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