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rupor.md logorupor
19 Сентября 2026, 14:30
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Высший совет прокуроров ищет трех инспекторов: срок подачи документов продлен

Продлен срок подачи документов на конкурс по отбору трех инспекторов в Инспекцию прокуроров до 12 октября 2026 года включительно.

Высший совет прокуроров ищет трех инспекторов: срок подачи документов продлен.
Высший совет прокуроров ищет трех инспекторов: срок подачи документов продлен.

Кандидаты должны иметь высшее юридическое образование, не менее 10 лет стажа по специальности, безупречную репутацию и отсутствие судимостей, передает rupor.md

Пакет документов подается в Аппарат ВСП и должен включать заявление, копию удостоверения личности, резюме, копию диплома, справку о несудимости, медицинскую справку, подтверждение трудового стажа, характеристику с последнего места работы, декларацию об имуществе за последний год, мотивационное письмо и заявление о достоверности данных.

Список литературы для подготовки к конкурсу доступен на официальном сайте ВСП в разделе «Постановления». Ранее Высший совет прокуроров уже объявлял о начале данного конкурса, напоминая о строгом требовании к профессиональному стажу участников.

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Источник
rupor.md logorupor
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