Выбросы парниковых газов будут проверяться официально аккредитованными экспертами

Министерство окружающей среды уточняет, что эта мера обеспечит более точные и сопоставимые данные об уровне выбросов и повысит доверие к национальной системе мониторинга, отчётности и проверки, передает ipn.md

Постановление устанавливает необходимую основу для независимой проверки данных о выбросах парниковых газов в контексте функционирования системы мониторинга, отчетности и проверки, разработанной в рамках подготовки Республики Молдова к реализации механизмов экономической декарбонизации.

Для граждан новый механизм обеспечит большую прозрачность в отношении источников загрязнения и укрепит потенциал органов власти по мониторингу и снижению воздействия выбросов на окружающую среду и здоровье населения.

Данная мера является частью обязательств, взятых Республикой Молдова на себя по сокращению выбросов парниковых газов и приведению их в соответствие с европейскими стандартами, и включена в Национальную программу вступления в Европейский союз на 2025-2029 годы.

После вступления регламента в силу Агентство по охране окружающей среды обеспечит его внедрение, а Инспекция по охране окружающей среды будет контролировать соблюдение его положений.