ВСП утвердил временное исполнение обязанностей двух заместителей в Прокуратуре АТО Гагаузия.

Приказ генерального прокурора Александру Макидона о назначении этих двух лиц был мотивирован необходимостью обеспечения эффективности управленческого процесса и надлежащего функционирования Прокуратуры АТО Гагаузия, передает ipn.md

На заседании ВСП Анатолий Арабаджи заявил, что работает в органах прокуратуры с 2006 года. Сначала он работал в прокуратуре района Тараклия, а с 2008 года был переведён в прокуратуру города Чадыр-Лунга. Позже, с 1 апреля 2025 года, он работает в прокуратуре АТО Гагаузия. Арабаджи отметил, что не подвергался дисциплинарным взысканиям, а последняя оценка его деятельности проводилась в 2024 году.

Отвечая на вопрос о специфических вызовах региона, прокурор отметил, что часть граждан и сотрудников правоохранительных органов не владеет государственным языком. По его словам, в последние годы были организованы курсы румынского языка, и ситуация улучшилась.

В свою очередь Дмитрий Янак сообщил, что работает в системе с 2003 года. Он начал карьеру в прокуратуре района Тараклия, а с 2006 года был переведён в прокуратуру района Чадыр-Лунга, где в апреле 2013 года был назначен заместителем прокурора, занимая эту должность до 2016 года.

В настоящее время он работает в прокуратуре АТО Гагаузия, а с 1 апреля 2025 года его деятельность в основном связана с представлением государственного обвинения. Янак заявил, что его цели включают борьбу с преступностью, эффективное управление человеческими ресурсами, руководство и осуществление уголовного преследования, представление государственного обвинения и сотрудничество с другими правоохранительными органами.

По итогам голосования ВСП временное назначение Анатолия Арабаджи было утверждено семью голосами, а Дмитрия Янака — шестью. Решения могут быть обжалованы в Высшей судебной палате в течение десяти рабочих дней.