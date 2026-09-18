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rupor.md logorupor
18 Сентября 2026, 15:12
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ВСМ потратит до миллиона леев на подготовку реставрации бывшего здания ЖДМ

Высший совет магистратуры объявил тендер на разработку документации для реставрации и ремонта бывшего здания "Железной дороги Молдовы" на улице Влайку Пыркэлаб, 48. Предельная стоимость закупки составляет 1 млн леев без НДС.

ВСМ потратит до миллиона леев на подготовку реставрации бывшего здания ЖДМ.
ВСМ потратит до миллиона леев на подготовку реставрации бывшего здания ЖДМ.

В эту сумму входят предварительные исследования здания, техническая экспертиза, технико-экономическое обоснование и разработка эскиза проекта. Непосредственно ремонтные работы в нынешний тендер не входят, пишет rupor.md

Согласно MTender, на исследования предусмотрели 110 тысяч леев, на техническую экспертизу 220 тысяч, на технико-экономическое обоснование 270 тысяч, а на эскиз проекта 400 тысяч леев. Победителя выберут по наименьшей предложенной цене. Заявки принимают до 6 октября.

Здание возвели в 1880-х годах. Ранее в нем располагался окружной суд, а сейчас оно входит в реестр памятников архитектуры, искусства и истории национального значения.

В июне правительство передало Высшему совету магистратуры два трехэтажных здания ЖДМ на улице Влайку Пыркэлаб, 48. Их общая площадь составляет 1668,2 квадратного метра.

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Источник
rupor.md logorupor
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