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Infotag.md logoInfotag
16 Сентября 2026, 18:16
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Депутат: «Железная дорога Молдовы» должна Национальной лотерее 60 млн леев

Депутат от «Нашей партии» Константин Куюмжу требует раскрыть структуру долгов госпредприятия «Железная дорога Молдовы». Он заявил, что обнаружен долг ЖДМ перед Национальной лотереей в сумме 60 млн леев.

Депутат: «Железная дорога Молдовы» должна Национальной лотерее 60 млн леев.
Депутат: «Железная дорога Молдовы» должна Национальной лотерее 60 млн леев.

«Дорога должна Национальной лотерее Молдовы 60 млн леев из 62 млн леев, которые предприятие заняло в 2024 г.», - написал он на своей странице в Facebook, цитирует infotag.md

Администрация предприятия попросила у кредиторов продления выплат по займу еще на год.

«Кредит был взят на фоне роста задолженности по заработной плате. В тот период на некоторых участках предприятия приостанавливалась работа сотрудников», - отметил представитель администрации ЖДМ.

Ранее в парламенте председатель фракции «Нашей партии» Ренато Усатый раскритиковал предложение министерства инфраструктуры и регионального развития о разделении  видов деятельности ЖДМ на две компании – перевозке пассажиров и грузов и инфраструктуре железной дороги.

«Не нужно приводить нам в пример Германию, Францию или другие развитые страны. Там реорганизация проводилась для ускорения развития. У нас же предприятие находится в критическом состоянии, и любое разделение может похоронить последние шансы на его восстановление», - аргументировал Усатый.

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