realitatea.md
16 Мая 2026, 16:30
12 684
Врачи рассказали, как защититься от Ку-лихорадки, случаи которой зарегистрированы в РМ

Власти Республики Молдова подтвердили восемь случаев Ку-лихорадки, редкого инфекционного заболевания, вызываемого бактерией Coxiella burnetii, которая передается в основном животными, такими как крупный рогатый скот, овцы и козы.

Специалисты отмечают, что инфекция чаще всего встречается в сельской местности или среди людей, работающих с животными и продуктами животного происхождения, передает realitatea.md

Лихорадка Q обычно передается при вдыхании пыли, загрязненной бактериями, из мочи, фекалий, молока, плаценты и околоплодной жидкости. Реже люди могут заразиться, употребляя непастеризованное молоко. Заболевание не передается от человека к человеку.

Симптомы

Симптомы обычно появляются через две-три недели после заражения и могут напоминать симптомы гриппа. Наиболее распространенные проявления включают высокую температуру, озноб, боли в мышцах и суставах, кашель, головную боль, тошноту или боли в животе. У некоторых людей симптомы вообще не проявляются, но в тяжелых случаях заболевание может поражать сердце, печень, легкие или мозг.

Врачи утверждают, что легкие формы заболевания излечимы без лечения, но тяжелые случаи требуют применения антибиотиков, чаще всего доксициклина. Наибольшему риску осложнений подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ослабленным иммунитетом, беременные женщины и работники сельского хозяйства.

Как предотвратить заболевание

Для профилактики специалисты рекомендуют соблюдать гигиенические меры, избегать употребления непастеризованного молока, дезинфицировать зараженные помещения и изолировать больных животных. Фермерам и ветеринарам также настоятельно рекомендуется внимательно следить за состоянием животных и запрашивать анализы при подозрении на инфекцию.

Источник
realitatea.md
