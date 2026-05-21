Врачи призывают вакцинировать детей: началась иммунизация против менингококка.

Она предназначена для защиты от крайне опасной бактериальной инфекции, известной тем, что вызывает менингит и другие серьезные осложнения, угрожающие жизни детей. Заболевание быстро прогрессирует и может быть смертельным, особенно для маленьких детей. В прошлом году в стране от этой инфекции умерли четыре ребенка. Хотя новая вакцина не является обязательной, а лишь рекомендуемой, первые дозы уже распределены в районах, передает radiomoldova.md

Снежана Тукилэ — одна из первых матерей в Сороке, пришедших в кабинет семейного врача со своей семимесячной дочерью Каталеей. Женщина говорит, что ни секунды не колебалась, узнав о доступности новой вакцины.

«Я пришла со своим малышом на вакцинацию, потому что появилась новая вакцина. Мы знаем и должны помнить, что наши дети должны быть вакцинированы, потому что вакцинированный ребенок – это защищенный ребенок», – говорит Снежана.

Необходимая партия первой дозы уже распределена по медицинским центрам по всей стране. Перед началом иммунизации медсестры прошли строгий процесс обучения по мониторингу возможных побочных реакций.

«Эту вакцину нам в Республике Молдова вводят впервые, и мы не знаем, как ребенок отреагирует на нее, в зависимости от его индивидуальных особенностей. Нам приходится наблюдать за ребенком в течение 20-30 минут, чтобы увидеть, как проявляются его симптомы», – объясняет медсестра Елена Луца.

Медицинский центр в Сороке получил 103 дозы вакцины. В прошлом году в этом районе было зафиксировано два случая смерти от менингококковой инфекции. Семейные врачи призывают родителей к ответственности.

«Как семейные врачи, родители, как ответственные родители, мы должны защищать то, что для нас важнее всего, — здоровье детей, и своевременно вакцинировать детей обеими дозами менингококковой вакцины типа B», — подчеркивает семейный врач Парасковия Робу.

В 2025 году в Республике Молдова было зарегистрировано 16 случаев менингококковой инфекции. НАОЗ заявляет, что, хотя вакцинация включена в программу иммунизации, окончательное решение остается за родителями.

«Вакцинация не является обязательной. На данном этапе она рекомендуется. Хотя мы предусмотрели ее в программе иммунизации. Нельзя заставить мать вакцинировать своего ребенка, но мать должна взять на себя ответственность за болезнь и смерть», — говорит Николае Фуртуна, глава НАОЗ.

В начале этого месяца Республика Молдова получила первую партию из почти десяти тысяч доз менингококковой вакцины.