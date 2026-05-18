tvrmoldova.md logotvrmoldova
18 Мая 2026, 21:23
13 923
Возобновились слушания по делу «Кулек»: прокуроры потребовали отвода судьи

Слушания по делу «Кулёк», в котором рассматривается обвинение в отношении Игоря Додона, возобновились в Высшей судебной палате.

Однако уже на первом заседании 18 мая прокуроры заявили ходатайство об отводе одного из судей коллегии, передает tvrmoldova.md

По словам судьи Стеллы Блешчага, запрос касается судьи Александра Негру, недавно назначенного докладчиком по делу.

«Заявление об отводе подано в отношении судьи Александра Негру. Оно было распределено, будет сформирована коллегия, которая отдельно рассмотрит это ходатайство, а стороны защиты и обвинения будут уведомлены о следующем заседании», — заявила Стелла Блешчага в ходе слушаний.

По информации суда, ходатайство подписано прокурором Петру Ярмалюком.

Параллельно на заседании продолжилось судебное следствие — были допрошены два свидетеля защиты.

Слушания по делу «Кулёк» возобновились в Верховном суде. Согласно графику, назначено 16 заседаний, первое состоялось 18 мая 2026 года.

Рассмотрение дела было приостановлено в конце апреля после того, как суд сообщил о перераспределении дела новому судье-докладчику через интегрированную систему управления делами.

Александр Негру стал новым судьёй-докладчиком после того, как Геннадий Еремчук запросил возвращение в суд первой инстанции в Бельцах. Новый состав коллегии включает Александра Негру, Стеллу Блешчагу и Владислава Грибинчу.

Дело «Кулёк» находится на рассмотрении с октября 2022 года. Состав суда неоднократно менялся.

По версии обвинения, Игорь Додон якобы получил от Владимира Плахотнюка от 600 тысяч до 1 миллиона долларов за продвижение интересов Демократической партии Молдовы. Лидер социалистов свою вину не признаёт и в случае признания виновным может получить до 20 лет лишения свободы.

Источник
tvrmoldova
