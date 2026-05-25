theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
25 Мая 2026, 09:41
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Военные участвуют в работах по предотвращению наводнений в Каларашском районе

Военные Национальной армии прибыли в населённые пункты, пострадавшие от сильных дождей, чтобы помочь местным властям и жителям в условиях угрозы наводнений.

Ввоенные участвуют в работах по предотвращению наводнений в Каларашском районе.
Ввоенные участвуют в работах по предотвращению наводнений в Каларашском районе.

Работы проводились возле села Буларда Каларaшского района, где подразделения инженерного батальона «Кодру» работали в районе водоёма. Вместе с сотрудниками Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД и карабинерами военнослужащие вырыли отводной канал для контролируемого сброса воды, пишет rupor.md

Эти меры были приняты для снижения давления на дамбу и предотвращения подтопления домов в районе.

Как сообщили в Оперативном командном центре Национальной армии, специализированные подразделения остаются в режиме повышенной готовности и при необходимости готовы подключиться к ликвидации последствий непогоды, вызванной сильными осадками последних дней.

Военные участвуют в работах по предотвращению наводнений в Каларашском районе

Военные участвуют в работах по предотвращению наводнений в Каларашском районе

Военные участвуют в работах по предотвращению наводнений в Каларашском районе

Военные участвуют в работах по предотвращению наводнений в Каларашском районе

Военные участвуют в работах по предотвращению наводнений в Каларашском районе

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте