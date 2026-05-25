Военные участвуют в работах по предотвращению наводнений в Каларашском районе

Работы проводились возле села Буларда Каларaшского района, где подразделения инженерного батальона «Кодру» работали в районе водоёма. Вместе с сотрудниками Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД и карабинерами военнослужащие вырыли отводной канал для контролируемого сброса воды, пишет rupor.md

Эти меры были приняты для снижения давления на дамбу и предотвращения подтопления домов в районе.

Как сообщили в Оперативном командном центре Национальной армии, специализированные подразделения остаются в режиме повышенной готовности и при необходимости готовы подключиться к ликвидации последствий непогоды, вызванной сильными осадками последних дней.