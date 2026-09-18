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rupor.md logorupor
18 Сентября 2026, 14:18
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Водитель, сбивший двух детей на переходе в Страшенах, предстал перед судом

19-летний водитель, сбивший двух детей на пешеходном переходе в Страшенах, предстал перед судом. Перед заседанием он отказался давать комментарии, однако признался, что спровоцировал аварию.

Водитель, сбивший двух детей на зебре в Страшенах, предстал перед судом.
Водитель, сбивший двух детей на зебре в Страшенах, предстал перед судом.

Мать пострадавшей 12-летней девочки требует привлечь водителя к ответственности. После аварии у ребенка появились серьезные проблемы со здоровьем, пишет rupor.md со ссылкой на jurnal.md

ДТП произошло вечером 2 февраля на трассе R1 в Страшенском районе. По данным полиции, молодой человек ехал на Mercedes в сторону Кишинева и сбил двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Обоих детей в критическом состоянии доставили в больницу. 14-летний мальчик умер в реанимации, а 12-летнюю девочку перевели в столичный Институт матери и ребенка.

Проверка показала, что водитель не употреблял алкоголь. 4 февраля суд отправил его под предварительный арест на 30 суток.

Как ранее сообщала полиция, в октябре 2025 года молодой человек подал документы для трудоустройства в Инспекторат полиции Страшен и был направлен на обязательные курсы в Академию полиции.

Водитель, сбивший двух детей на переходе в Страшенах, предстал перед судом

Водитель, сбивший двух детей на переходе в Страшенах, предстал перед судом

Водитель, сбивший двух детей на переходе в Страшенах, предстал перед судом

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Источник
rupor.md logorupor
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