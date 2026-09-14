Ребенок, пострадавший в ДТП под Страшенами, остается в крайне тяжелом состоянии.

Шестилетняя девочка, пострадавшая в ДТП недалеко от села Фэгурены Страшенского района, остается в крайне тяжелом состоянии. Ребенка доставили в Институт матери и ребенка и госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Пресс-секретарь медучреждения Максим Казаку сообщил, что девочка поступила после дорожно-транспортного происшествия с политравмой. Сейчас она получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей, пишет unimedia.info

Напомним, что авария произошла в ночь на 13 сентября. Автомобиль, в котором находилась семья с шестилетним ребенком, съехал с дороги и оказался в водоотводном канале недалеко от Фэгурен. Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии.

На месте происшествия у 39-летнего мужчины проверка выявила 0,85 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Полиция должна установить, кто находился за рулем автомобиля в момент аварии, а также выяснить все обстоятельства произошедшего.