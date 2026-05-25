Во время бури 22 мая в Молдове выпустили более 500 противоградовых ракет
Более 500 противоградовых ракет были выпущены в Молдове во время сильной бури 22 мая, сопровождавшейся проливными дождями, грозами и интенсивной конвективной активностью.
Об этом сообщила Специальная служба по активному воздействию на гидрометеорологические процессы, передает moldova1.md
По данным ведомства, работы по предотвращению выпадения града продолжались более шести часов — с 16:08 до 22:34. За это время специалисты обработали 95 конвективных объектов с повышенным риском образования града.
В операции участвовали специальные подразделения из Сорок, Сынжерей, Корнешт, Калараша и Чадыр-Лунги. Всего было выпущено 522 противоградовые ракеты: 375 типа Loza-7 и 147 типа Loza-2.
В службе отметили, что центральные районы страны оказались под воздействием организованной многоклеточной конвективной системы, вызвавшей сильные осадки и многочисленные грозовые разряды.
С начала сезона в стране уже использовали 862 противоградовые ракеты. За четыре дня активного воздействия специалисты обработали 168 опасных атмосферных образований.
Напомним, ливень вечером 22 мая привёл к серьёзным последствиям: погибли два человека, были затоплены дороги и населённые пункты, а десятки сёл остались без электричества. В наиболее пострадавших районах люди были вынуждены забираться на крыши домов в ожидании помощи.
В селе Хыржаука Каларашского района после прорыва дамбы поток воды смыл с дороги три автомобиля. Четырёх человек удалось спасти, ещё двое некоторое время считались пропавшими, однако позже были найдены живыми.
Непогода также нарушила железнодорожное сообщение. Три поезда, включая рейс Кишинёв–Киев, были вынуждены остановиться примерно на три часа из-за затопленных участков путей. Позже движение удалось восстановить.