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21 Сентября 2026, 17:00
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Вместе с тиктокером Некоглаем задержана его супруга - гражданка России

СМИ сообщили о задержании Некоглая по делу о распространении наркотических веществ. Сообщалось, что вместе с тиктокером была задержана его жена.

Российские СМИ раскрыли личность жены Некоглая, задержанной по делу о наркотиках.
Российские СМИ раскрыли личность жены Некоглая, задержанной по делу о наркотиках.

По информации российских СМИ, речь идет о гражданке России, 21-летнней Полине Дубровой.

В беседе с журналистами мать Полины подтвердила задержание дочки, но отказалась от комментариев.

Как сообщается, тиктокер и его жена были задержаны несколько дней назад во время обысков в доме в пригороде Кишинева. Супруги снабжали подростков наркотиками и приглашали их употреблять у себя дома. 

Также есть информация, что во время задержания блогер оказал сопротивление сотрудникам полиции, а его жена попыталась сбежать.

В ходе обысков правоохранители обнаружили два пакета с наркотическими веществами, приспособления для измельчения наркотиков, электронные весы и другие предметы, предназначенные для приготовления, упаковки и сбыта наркотиков. Оба были задержаны на 72 часа, после чего судья выдал ордера на их арест сроком на 30 суток.

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