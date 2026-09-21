Вместе с тиктокером Некоглаем задержана его супруга - гражданка России

СМИ сообщили о задержании Некоглая по делу о распространении наркотических веществ. Сообщалось, что вместе с тиктокером была задержана его жена.

По информации российских СМИ, речь идет о гражданке России, 21-летнней Полине Дубровой.

В беседе с журналистами мать Полины подтвердила задержание дочки, но отказалась от комментариев.

Как сообщается, тиктокер и его жена были задержаны несколько дней назад во время обысков в доме в пригороде Кишинева. Супруги снабжали подростков наркотиками и приглашали их употреблять у себя дома.

Также есть информация, что во время задержания блогер оказал сопротивление сотрудникам полиции, а его жена попыталась сбежать.

В ходе обысков правоохранители обнаружили два пакета с наркотическими веществами, приспособления для измельчения наркотиков, электронные весы и другие предметы, предназначенные для приготовления, упаковки и сбыта наркотиков. Оба были задержаны на 72 часа, после чего судья выдал ордера на их арест сроком на 30 суток.