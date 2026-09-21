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unimedia.info logounimedia
21 Сентября 2026, 13:17
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Тиктокера Некоглая и его жену задержали по делу о наркотиках

В СМИ появилась информация, что тиктокера Некоглая, настоящее имя Николай Лебедев, и его супругу задержали в Ставченах по подозрению в торговле наркотиками.

Тиктокера Некоглая и его жену задержали по делу о наркотиках.
Тиктокера Некоглая и его жену задержали по делу о наркотиках.

По имеющейся информации, в среду, 16 сентября, полиция провела у них обыски. После этого Лебедева и его жену задержали на 72 часа, сообщает unimedia.info 

Официальных подробностей дела пока не сообщается.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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