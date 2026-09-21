Тиктокера Некоглая и его жену задержали по делу о наркотиках

В СМИ появилась информация, что тиктокера Некоглая, настоящее имя Николай Лебедев, и его супругу задержали в Ставченах по подозрению в торговле наркотиками.

Тиктокера Некоглая и его жену задержали по делу о наркотиках.