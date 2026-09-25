В Унгенах отопление может подорожать почти на 29%

Тариф на теплоэнергию для потребителей в Унгенах может вырасти на 28,7%. НАРЭ рассматривает запрос компании Comgaz-Plus о повышении тарифа на отопление с 2980 до 3835 леев за гигакалорию (без учета НДС).

Вопрос об изменении стоимости планируется рассмотреть на заседании регулятора 28 сентября. Если заявка будет утверждена, новые расценки вступят в силу с 1 октября, а повышение составит 855 леев за гигакалорию, пишет rupor.md

Подобные запросы о пересмотре тарифов на фоне роста расходов на энергоносители поступают и из других регионов страны. Ранее аналогичные заявки подали крупнейшие поставщики тепла: компания Termoelectrica запросила повышение тарифа для Кишинева до 3689 леев (+82%), предприятие CET-Nord — для Бельц до 4314 леев (+96%), а коммунальное предприятие в Глодянах обратилось в НАРЭ с запросом об увеличении тарифа до 4567 леев за гигакалорию (+72,4%).