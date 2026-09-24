Батрынча: Десятки тысяч граждан могут лишиться жилья из-за тарифа на отопление.

В ходе заседания парламента депутат от ПСРМ Влад Батрынча заявил о рисках массовых судебных исков против потребителей. По его словам, из-за неподъемных цен десятки тысяч жителей могут столкнуться с долгами и потерей жилья.

«В 2019 году граждан привлекали к суду за неоплаченные счета за теплоэнергию. Мы считаем, что в текущей ситуации десятки тысяч граждан могут оказаться в суде и, в перспективе, даже остаться без жилья», — подчеркнул депутат, цитирует rupor.md

Отдельное внимание было уделено владельцам автономного отопления, которым приходят крупные квитанции за транзит тепла по внутридомовым трубам и начисления за неиспользуемую горячую воду.

«У нас есть граждане, которые инвестировали в автономные системы отопления, но и в их случае государственные институты выставляют астрономические счета за транзит тепла по трубе, проходящей к квартире — суммы составляют тысячи леев. Мы понимаем, что есть определенные расходы, но нельзя говорить о тысячах леев за эту услугу. Кроме того, граждане с автономным отоплением ежемесячно платят по 800–900 леев за горячую воду, которую они не потребляют. Мы требуем заслушать господина Жунгиету, чтобы увидеть, кто несет ответственность за этот произвол», — отметил Батрынча.

Парламентское большинство от партии «Действие и солидарность» (PAS) отклонило предложение заслушать главу ведомства.

Накануне предприятия Termoelectrica в Кишиневе и CET-Nord в Бельцах потребовали почти двукратного увеличения цен из-за роста затрат на природный газ. Termoelectrica в Кишиневе запросила повышение тарифа с 2 020 до 3 689 леев/Гкал (без НДС), что означает рост примерно на 82%, а бельцкий CET-Nord обратился с требованием увеличить тариф с 2 201 до 4 314 леев/Гкал (без НДС), что составляет рост на 96%.