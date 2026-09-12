В суде заслушали двух свидетелей по делу Крянгэ о госизмене: он отверг утверждения.

Двое из трех свидетелей обвинения были заслушаны в суде в пятницу, 11 сентября 2026 года, по делу бывшего главы Юридического управления парламента Иона Крянгэ, которого судят за государственную измену.

Кроме того, прокурор по делу потребовал продлить еще на 60 дней судебный контроль в отношении подсудимого. Суд должен вынести решение 15 сентября, сообщает jurnal.md, передает zdg.md

Перед судьей дали показания заместитель главы Юридического управления парламента Татьяна Малай и генеральный секретарь парламента Виктор Агричь. Они рассказали об информации и документах, к которым Крянгэ мог иметь доступ в период, когда возглавлял Юридическое управление.

Татьяна Малай заявила, что в июне 2024 года в электронном виде передала Иону Крянгэ доклад Европейской комиссии, содержавший рекомендации для Республики Молдова и информацию о том, на каком этапе страна находилась в процессе вступления в Европейский союз. Позднее документ такого рода якобы был обнаружен во время обысков по месту жительства российского дипломата, встречавшегося с Крянгэ. После заседания Малай не стала общаться с прессой.

Второй свидетель, Виктор Агричь, рассказал, что бывший глава Юридического управления проявлял интерес к теме таможенных пошлин, применяемых в отношении приднестровского региона и Гагаузской автономии.

«Речь идет о законе о таможенных пошлинах, введенных для левобережья Днестра. Он интересовался этим и высказывал позицию, что в отношении левобережья Днестра следует действовать жестче. Он был главой Юридического управления, и в тот момент мне это не казалось особо подозрительным. Но, в конце концов, за любопытство нельзя сразу осуждать», — заявил генеральный секретарь парламента Виктор Агричь.

Ион Крянгэ, однако, заявил в суде, что не запрашивал у своей подчиненной доклад Европейской комиссии с рекомендациями по вступлению Республики Молдова в ЕС.

«Я его не запрашивал. Я его не получал», — заявил Ион Крянгэ.

На том же заседании прокурор по делу Думитру Штефырцэ потребовал продлить меру судебного контроля в отношении подсудимого на 60 дней. Крянгэ оспорил ходатайство, назвав его необоснованным. Судья Вячеслав Черналев должен принять решение 15 сентября.

«Мы указали те же основания. Сегодня были заслушаны свидетели, которые подтвердили предъявленные подсудимому обвинения, а именно информацию, которая была передана подсудимому Крянгэ и которая, в свою очередь, оказалась в распоряжении сотрудника разведывательной службы Российской Федерации», — заявил прокурор по делу Думитру Штефырцэ.

Доказательства обвинения: письменные материалы и три свидетеля

По словам прокурора, представление письменных доказательств завершилось на заседании 4 сентября.

«В списке доказательств обвинения значатся три свидетеля. Это сотрудники парламента, чиновники, которые работают или работали в парламенте. Мы попросили дать нам время, чтобы выяснить, кто доступен, а кто нет», — заявил прокурор в беседе с ZdG.

Рассмотрение дела Крянгэ началось заново

Примерно через полтора года после передачи в суд дела бывшего главы Юридического управления парламента Иона Крянгэ, обвиняемого в государственной измене, его передали другому судье, а рассмотрение началось с нуля.

Согласно данным, изученным ZdG, дело принял судья Вячеслав Черналев. Ранее его рассматривала Арина Яланджи, которая подала в отставку до прохождения оценки финансовой и этической добропорядочности.

Вячеслав Черналев был назначен судьей Кишиневского суда в январе 2019 года. До этого он несколько лет работал прокурором.

По данным правоохранительных органов, Ион Крянгэ неоднократно встречался в Кишиневе с сотрудником посольства России в Республике Молдова Дмитрием Келовым, которому якобы передавал различную информацию, в том числе о мерах по укреплению военной обороны страны, ситуации на левом берегу Днестра и сотрудничестве Республики Молдова с другими государствами в сфере безопасности.

Ион Крянгэ был задержан в июле 2024 года во время встречи с россиянином Дмитрием Келовым. По данным RISE Moldova, на полу обнаружили 500 долларов, а в его квартире — еще 1100 долларов. В сумке российского дипломата находился проект Национальной стратегии обороны Молдовы на 2024–2034 годы.

Прокуроры утверждают, что деньги Крянгэ передали в обмен на информацию. Крянгэ отвергает обвинения и заявляет, что эти деньги предназначались для поездки к его детям в Вену.