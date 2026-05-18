В столице стартовали ремонтные работы на улице Буребиста.

Как сообщает примэрия города Кишинева, сначала будут выполнены работы по фрезерованию изношенного асфальта, за которыми последуют ремонтные работы дорожного полотна. В том числе, будет укреплено дорожное основание там, где это необходимо, произведена укладка базового слоя, приведены в соответствие с уровнем земли люки и водоприемники, др., сообщает logos-press.md

В связи с проведением работ дорожное движение будет частично ограничено на улице Буребиста с сегодняшнего дня. Ограничение будет действовать до 10 июня.

В текущем году планируется реконструкция нескольких транспортных артерий столицы, в том числе: проспект Ю. Гагарина, улица Сармизеджетуса, участок между проспектом Куза-Водэ и улицей Буребиста; шоссе Хынчешть в районе кольцевой развязки (ул. Леха Качиньского); ул. Мештера Маноле, ул. Мунчештская (верхняя часть) и др.

Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки, установленные в зонах проведения работ, и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов на дорогах.