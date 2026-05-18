В столице стартовали ремонтные работы на улице Буребиста
Реконструкция запланирована на участке между бульваром Дачия и улицей Сармизеджетуса. Она является частью муниципальной программы по восстановлению дорожной инфраструктуры.
Как сообщает примэрия города Кишинева, сначала будут выполнены работы по фрезерованию изношенного асфальта, за которыми последуют ремонтные работы дорожного полотна. В том числе, будет укреплено дорожное основание там, где это необходимо, произведена укладка базового слоя, приведены в соответствие с уровнем земли люки и водоприемники, др., сообщает logos-press.md
В связи с проведением работ дорожное движение будет частично ограничено на улице Буребиста с сегодняшнего дня. Ограничение будет действовать до 10 июня.
В текущем году планируется реконструкция нескольких транспортных артерий столицы, в том числе: проспект Ю. Гагарина, улица Сармизеджетуса, участок между проспектом Куза-Водэ и улицей Буребиста; шоссе Хынчешть в районе кольцевой развязки (ул. Леха Качиньского); ул. Мештера Маноле, ул. Мунчештская (верхняя часть) и др.
Водителям рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки, установленные в зонах проведения работ, и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов на дорогах.