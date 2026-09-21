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noi.md logonoi
21 Сентября 2026, 16:34
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В столице растет число случаев острых инфекций верхних дыхательных путей

Эти данные были представлены на заседании Кишиневской мэрии, где специалисты объявили о начале сезона заболеваемости респираторными инфекциями.

В столице растет число случаев острых инфекций верхних дыхательных путей.
В столице растет число случаев острых инфекций верхних дыхательных путей.

Было зарегистрировано 708 случаев острых инфекций верхних дыхательных путей, что на 82% больше, чем на предыдущей неделе, когда было зарегистрировано 389 случаев. Специалисты отмечают, что такая динамика характерна для начала холодного сезона, когда более низкие температуры и возвращение детей в детские учреждения способствуют распространению респираторных инфекций, передает noi.md со ссылкой на realitatea.md

За тот же период было зарегистрировано 214 случаев острых диарейных заболеваний, из которых 63% пришлось на детей. При этом 44% зарегистрированных у детей случаев пришлось на тех, кто посещает детские учреждения.

Врачи рекомендуют населению уделять повышенное внимание мерам профилактики в период начала роста числа респираторных инфекций. Среди основных рекомендаций — частое мытье рук с мылом, проветривание помещений, избегание тесного контакта с людьми, у которых наблюдаются симптомы заболевания, а также, по возможности, избегание скопления людей. 

Люди с лихорадкой, кашлем, болью в горле, заложенным носом или ухудшением общего самочувствия должны ограничить контакты с другими людьми и при выраженных или стойких симптомах обратиться к врачу.

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Источник
noi.md logonoi
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