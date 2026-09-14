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realitatea.md logorealitatea
14 Сентября 2026, 15:43
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Более 850 случаев инфекционных заболеваний выявили в Кишинёве за неделю

На прошлой неделе в муниципии Кишинёв было зарегистрировано более 850 случаев инфекционных заболеваний и других нарушений здоровья. Их число выросло по сравнению с предыдущим периодом, когда было зарегистрировано 820 случаев.

Более 850 случаев инфекционных заболеваний выявили в Кишинёве за неделю.
Более 850 случаев инфекционных заболеваний выявили в Кишинёве за неделю.

Согласно отчёту, представленному на заседании мэрии Кишинёва, 53% случаев зарегистрированы среди детей в возрасте до 17 лет, а уровень госпитализации составил 48,2%, передает realitatea.md

Муниципальные власти отмечают, что эпидемиологическая ситуация соответствует обычной сезонной динамике и каких-либо необычных эпидемиологических тенденций не выявлено.

За отчётный период зарегистрировано:

  • 251 случай острых кишечных заболеваний, из них 55 — у детей;
  • 31 случай энтеровирусной инфекции против 37 неделей ранее;
  • 44 единичных случая пищевых отравлений против 87 на предыдущей неделе.

Кроме того, в государственных медико-санитарных учреждениях муниципия зарегистрировано 3562 обращения в отделения неотложной помощи — на 380 больше, чем неделей ранее.

Среди зарегистрированных случаев — 26 инсультов, 16 случаев острого коронарного синдрома, 111 родов, 9 случаев отравления лекарственными препаратами и 165 обращений в связи с бронхопневмонией и острой пневмонией.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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