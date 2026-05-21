В США из-за вспышки Эболы не пустили самолет с пассажиром из ДР Конго.

Об этом 21 мая сообщает британская медиакорпорация ВВС со ссылкой на Управление таможенного и пограничного контроля США (CBP), передает nv.ua

При этом в ведомстве не уточнили, проявились ли у пассажира симптомы вируса Эбола, а также то, когда он в последний раз был в ДР Конго.

Экипаж самолета надел маски после того, как капитан объявил об изменении маршрута, рассказала пассажирка рейса Дебора Мистор американскому телеканалу CBS News.

По ее словам, пассажиров проинформировали об изменении маршрута за четыре часа до запланированной посадки.

«Думаю, достаточное количество людей, должно быть, задавалось вопросом, что происходит, потому что через 30 минут [капитан. — Прим. ред.] снова вышел и сказал, что хочет подтвердить, что с самолетом все в порядке, технических проблем нет, и что это произошло исключительно из-за того, что власти США не разрешили нам приземлиться в США», — заявила Мистор.

По ее словам, впоследствии пассажиров доставили в Детройт на том же самолете авиакомпании.

Затем в Air France подтвердили американским СМИ, что «по просьбе властей США [рейс. — Прим. ред.] был перенаправлен в аэропорт Монреаля после того, как пассажиру из Конго, находившемуся на борту, было отказано во въезде в Соединенные Штаты», пишет ВВС.

Как сообщили в CBP, США ограничивают въезд для лиц без американских паспортов, которые в течение последних трех недель находились в ДР Конго, Южном Судане или Уганде.

«Нынешняя вспышка лихорадки Эбола была объявлена Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что риск для США относительно низок, но они примут меры для предотвращения проникновения болезни в страну», — пишет ВВС.

При этом у одного американца был подтвержден положительный результат теста — это врач, работавший с группой медицинских миссионеров в ДР Конго. Он проходит лечение в специальном изоляторе одной из больниц в Германии, подытожили в ВВС.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы (вызванную вирусом Бундибугио) в Демократической Республике Конго и Уганде «чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение».