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logos-press.md logologos-press
16 Сентября 2026, 10:29
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Турецкий консорциум построит очистные сооружения в муниципии Сорока за 11,5 млн евро

Турецкий консорциум Alke-Turmaks стал подрядчиком проекта расширения и улучшения канализационных услуг в муниципии Сорока стоимостью около 11,5 млн евро. Компания Hydroplan/Apcan будет осуществлять надзор за работами.

Турецкий консорциум построит очистные сооружения в муниципии Сорока за 11,5 млн евро.
Турецкий консорциум построит очистные сооружения в муниципии Сорока за 11,5 млн евро.

Консорциум Alke-Turmaks сформирован турецкими строительными компаниями ALKE İnşaat, работающей с 1955 года в сфере инфраструктурных и строительных проектов, и TURMAKS, основанной в 1997 году и специализирующейся, в частности, на строительстве и медицинской инфраструктуре, сообщает logos-press.md

Контракт предусматривает проектирование и строительство станции очистки сточных вод и канализационной инфраструктуры. 

Как сообщает Агентство регионального развития «Север» , в рамках контракта подрядчик должен разработать рабочий проект и построить станцию очистки сточных вод, две насосные станции — «Центр» и «Юг», а также канализационный коллектор для транспортировки сточных вод к станции очистки. Также предусмотрены обустройство внутренней инфраструктуры станции и подключение новой инфраструктуры к существующей канализационной системе.

Контракт на реализацию проекта был подписан в августе 2026 года. Проект реализуется в рамках программы «Безопасность водоснабжения и санитарии в Молдове», которую осуществляет министерство инфраструктуры и регионального развития через Национальный офис регионального и местного развития в партнёрстве с Агентством регионального развития «Север» при поддержке Группы Всемирного банка.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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