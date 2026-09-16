Турецкий консорциум построит очистные сооружения в муниципии Сорока за 11,5 млн евро.

Турецкий консорциум Alke-Turmaks стал подрядчиком проекта расширения и улучшения канализационных услуг в муниципии Сорока стоимостью около 11,5 млн евро. Компания Hydroplan/Apcan будет осуществлять надзор за работами.

Консорциум Alke-Turmaks сформирован турецкими строительными компаниями ALKE İnşaat, работающей с 1955 года в сфере инфраструктурных и строительных проектов, и TURMAKS, основанной в 1997 году и специализирующейся, в частности, на строительстве и медицинской инфраструктуре, сообщает logos-press.md

Контракт предусматривает проектирование и строительство станции очистки сточных вод и канализационной инфраструктуры.

Как сообщает Агентство регионального развития «Север» , в рамках контракта подрядчик должен разработать рабочий проект и построить станцию очистки сточных вод, две насосные станции — «Центр» и «Юг», а также канализационный коллектор для транспортировки сточных вод к станции очистки. Также предусмотрены обустройство внутренней инфраструктуры станции и подключение новой инфраструктуры к существующей канализационной системе.

Контракт на реализацию проекта был подписан в августе 2026 года. Проект реализуется в рамках программы «Безопасность водоснабжения и санитарии в Молдове», которую осуществляет министерство инфраструктуры и регионального развития через Национальный офис регионального и местного развития в партнёрстве с Агентством регионального развития «Север» при поддержке Группы Всемирного банка.