25 Июня 2026, 21:36
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В селе Дуруитоаря Веке установили скульптуру мамонта
В селе Дуруитоаря Веке Рышканского района появился необычный арт-объект — четырехметровая скульптура мамонта. Инсталляция стала новой достопримечательностью местности и уже привлекает внимание жителей и туристов.
Скульптура выполнена из дерева и экологически чистых материалов. Инициаторами проекта выступили основатели Duruita Camping, а реализацией идеи занимался мастер Алексей Видрашко, пишет locals.md
По словам авторов, арт-объект носит временный характер. В зависимости от погодных условий скульптура может простоять от нескольких месяцев до одного года.
Создатели надеются, что необычная инсталляция станет ещё одной точкой притяжения для гостей региона и поможет привлечь внимание к природным и туристическим особенностям Дуруитоаря Веке.