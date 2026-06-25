В селе Дуруитоаря Веке установили скульптуру мамонта.

В селе Дуруитоаря Веке Рышканского района появился необычный арт-объект — четырехметровая скульптура мамонта. Инсталляция стала новой достопримечательностью местности и уже привлекает внимание жителей и туристов.

Скульптура выполнена из дерева и экологически чистых материалов. Инициаторами проекта выступили основатели Duruita Camping, а реализацией идеи занимался мастер Алексей Видрашко, пишет locals.md

По словам авторов, арт-объект носит временный характер. В зависимости от погодных условий скульптура может простоять от нескольких месяцев до одного года.

Создатели надеются, что необычная инсталляция станет ещё одной точкой притяжения для гостей региона и поможет привлечь внимание к природным и туристическим особенностям Дуруитоаря Веке.