22 Мая 2026, 16:54
11 763
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В Республике Молдова зарегистрировано ещё четыре случая лихорадки Ку
Заболевания выявлены в муниципии Кишинёв, а также в Криулянском, Каларашском и Каушанском районах.
Сообщается, что случаи идентифицированы у пациентов в возрасте от 24 до 57 лет.
«У пациентов наблюдаются умеренные формы заболевания, проявлявшиеся лихорадкой, ознобом, общей слабостью и респираторными симптомами. В настоящее время все они получают лечение и находятся под медицинским наблюдением, динамика их состояния здоровья благоприятная», — отмечает НАОЗ.