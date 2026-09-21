В Приднестровье предложили увеличить рабочее время на 20% без оплаты сверхурочных.

В Приднестровье разработали законопроект, позволяющий организациям с непрерывным циклом работы увеличивать продолжительность смен до 20% без компенсации этих часов как сверхурочных.

Об этом сообщает портал «Мост» со ссылкой на так называемый законодательный орган региона, передает rupor.md

Новая инициатива затрагивает сферы с непрерывным режимом работы, такие как охрана, пожарная безопасность, медицина и дежурные энерго-механические службы. Авторы законопроекта объясняют необходимость изменений острой нехваткой кадров, отъездом специалистов и незакрытыми вакансиями, с которыми предприятия сталкиваются последние два года в текущей экономической ситуации.

В рамках особого режима рабочего времени переработки до 20% за учетный период не будут оформляться как сверхурочные часы. Согласно пояснительной записке к документу, мера направлена на «снижение затрат на оплату труда за счет устранения необходимости оплаты части рабочего времени как сверхурочной».