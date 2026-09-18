Нобелевский фонд увеличил размер премии 2026 года.

Нобелевский фонд в честь 125-летия премии увеличил денежное вознаграждение в каждой категории в 2026 году. Об этом говорится на сайте организации.

Размер премии увеличили на 1 млн шведских крон (около 101 тысячи долларов). Теперь лауреаты будут получать по 12 млн крон (1,2 млн долларов).

«Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности её финансовой части с течением времени», — сказала исполнительный директор фонда Ханна Стьёрне, передает nobelpeaceprize.org

Первые награды Нобелевской премии вручили в 1901 году. В 2012-м фонд сократил денежную выплату, чтобы укрепить финансовое положение, после чего несколько раз её увеличивал.

Нобелевская премия вручается за выдающиеся научные исследования, революционные открытия или крупный вклад в культуру или развитие общества. В завещании Альфреда Нобеля предусматривалось выделение средств на награды представителям пяти направлений: физики, химии, физиологии или медицины, литературы и содействия установлению мира во всём мире.

В 1968 году Банк Швеции также учредил премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В 2026-м имена нобелевских лауреатов назовут 5–12 октября.