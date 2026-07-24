В подвалах 2 500 домов Кишинева началась борьба с грызунами и насекомыми.

В столице начали интенсивную дератизацию и дезинсекцию подвалов многоквартирных домов. Обработку будут проводить на протяжении всего теплого сезона, до октября.

Работы охватят подвалы примерно 2 500 жилых домов. Каждый из них планируют обработать от грызунов и насекомых не менее двух раз, передает rupor.md

Во время дезинсекции разрешенные биоцидные препараты распыляют в подвалах и помещениях для сбора бытовых отходов. Для борьбы с грызунами в специально оборудованных и защищенных местах размещают отравленные приманки.

Узнать, включен ли конкретный дом в график, или подать заявку на обработку можно в Главном управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства по адресу: улица Михай Эминеску, 33. Обращения также принимают по электронной почте dglca@pmc.md.