В первом чтении приняты новые правила для расследования коррупции и организованной преступности.

Законопроект, направленный на укрепление механизмов борьбы с этими преступлениями, был принят в первом чтении 57 депутатами, передает noi.md

Законодательная инициатива разработана Министерством юстиции и предусматривает более точное разделение компетенций между ведомствами, ответственными за расследование экономических и коррупционных преступлений. Так, Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) будет расследовать исключительно крупные случаи банковского мошенничества, в которых ущерб превышает порог в 250 средних ежемесячных заработных плат по экономике. Дела с меньшим размером ущерба останутся в ведении налоговых органов.

По словам авторов проекта, эта мера позволит НЦБК сосредоточиться на сложных делах, включая те, которые затрагивают внешние фонды и бюджетные средства Европейского союза. Кроме того, НЦБК получит полномочия расследовать отмывание денег как самостоятельное преступление.

В связи с расширением сфер компетенции НЦБК проект предлагает учредить дополнительную должность заместителя директора и ограничить срок полномочий директора ведомства максимум двумя сроками. В то же время Прокуратура по борьбе с коррупцией (Антикоррупционная прокуратура) будет руководить уголовным преследованием по делам о коррупции на высоком уровне, в которых замешаны высшие должностные лица, включая президента страны, председателя парламента, депутатов, премьер-министра, народного адвоката (омбудсмена), судей, членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров, а также руководство НЦБК и Службы информации и безопасности (SIS).

Как отмечают авторы, данные изменения необходимы для обеспечения независимого, специализированного и беспристрастного расследования, предотвращения конфликта интересов, институционального самоконтроля и влияния на уголовный процесс, а также для укрепления доверия общества к государственным институтам. Вместе с тем для повышения эффективности деятельности Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) из ее компетенции будут исключены незначительные или простые правонарушения.

Таким образом, ПБОПОД сосредоточится на делах, связанных с терроризмом, преступлениями, совершенными преступными организациями, и других исключительно тяжких делах. Государственная налоговая служба и Таможенная служба будут осуществлять уголовное преследование по экономическим, финансовым и таможенным делам на условиях, предусмотренных законом, и под руководством ПБОПОД, если причиненный ущерб не превышает 50 000 условных единиц.

Проект также вводит правила формирования групп уголовного преследования по сложным делам или делам в особо крупных размерах. Эти следственные группы облегчат сотрудничество между прокурорами и офицерами по уголовному преследованию из различных ведомств в тех случаях, когда материалы требуют совместного подхода. Кроме того, документ четко закрепляет возможность обжалования всех определений суда касательно мер пресечения на любом этапе процесса, вплоть до вынесения приговора по существу дела.

Данное изменение призвано устранить законодательный пробел, который позволял оспаривать лишь определенные решения суда в ущерб стороне обвинения. Авторы законопроекта уточняют, что его разработка обусловлена обязательствами, взятыми на себя Республикой Молдова в рамках Повестки дня реформ для интеграции в Европейский союз.

После принятия законодательные поправки вступят в силу со дня их опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова (Monitorul Oficial).

Законопроекту еще предстоит пройти рассмотрение в парламенте во втором чтении.