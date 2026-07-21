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rupor.md logorupor
21 Июля 2026, 18:27
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В Окницком районе местного жителя оштрафовали почти на восемь тысяч леев за вырубку семи деревьев

В Окницком районе обнаружили незаконную вырубку семи деревьев на общую сумму 7,6 тысячи леев. Об этом сообщает Инспекторат защиты окружающей среды.

В Окницком районе местного жителя оштрафовали на почти 8 тысяч леев за вырубку 7 деревьев.
В Окницком районе местного жителя оштрафовали на почти 8 тысяч леев за вырубку 7 деревьев.

Нарушение выявили в ходе рейдов в лесничестве Атак (участок 26B леса «Мунтяну»). Незаконно срубленными оказались два ясеня и пять вишен с диаметром стволов от 22 до 38 сантиметров. Объем уничтоженной древесины составил 2,202 кубометра, передает rupor.md

Инспекторы составили протокол о правонарушении. Ответственное лицо полностью выплатило назначенный штраф в установленный срок и полностью возместило ущерб, причиненный окружающей среде.

В ведомстве напомнили, что незаконная вырубка деревьев является серьезным нарушением закона, а проверки и мониторинг лесного фонда продолжатся во всех районах страны.

В Окницком районе местного жителя оштрафовали почти на восемь тысяч леев за вырубку семи деревьев

В Окницком районе местного жителя оштрафовали почти на восемь тысяч леев за вырубку семи деревьев

Источник
rupor.md logorupor
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