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rupor.md logorupor
11 Июня 2026, 15:50
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В Страшенском районе выявили незаконную вырубку 47 деревьев: нарушители оштрафованы

Инспекторы по охране окружающей среды выявили два случая незаконной вырубки 47 деревьев в Страшенском районе в ходе рейда, проведённого совместно с представителями лесничества Гидигич.

В Страшенском районе выявили незаконную вырубку 47 деревьев: нарушители оштрафованы.
В Страшенском районе выявили незаконную вырубку 47 деревьев: нарушители оштрафованы.

Ответственные лица были оштрафованы и обязаны возместить ущерб, нанесённый окружающей среде, передает rupor.md

По данным Инспектората по охране окружающей среды, первый случай был выявлен в защитной лесополосе в районе «Câmp frumos», находящейся в управлении местной администрации Рэден. Инспекторы установили, что одно лицо незаконно срубило 20 деревьев, среди которых 4 дуба и 16 клёнов. В результате нарушитель был оштрафован на 5 тысяч леев и обязан возместить экологический ущерб в размере 5 800 леев.

Второй случай зафиксирован на территории села Негрешты на частном участке. Местный житель был пойман при незаконной вырубке 27 белых акаций. Ему назначен штраф в 4 тысячи леев и компенсация ущерба в 3 тысячи леев.

Отмечается, что в обоих случаях древесина была изъята и передана на хранение в лесничество Гидигич.

Инспекция подчёркивает, что незаконная вырубка деревьев является серьёзным нарушением экологического законодательства и может повлечь административную или уголовную ответственность. Контрольные рейды будут продолжены.

Источник
rupor.md logorupor
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