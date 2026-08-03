В Новых Аненах открыли круговую развязку за 2,78 миллиона леев.

В Новых Аненах открыли движение по новой круговой развязке на трассе R2. На запуск объекта стоимостью 2,78 миллиона леев приехал министр инфраструктуры Владимир Боля.

Развязку построили на пересечении трассы R2 Кишинев–Бендеры–Тирасполь–M5, региональной дороги G108 и улицы Национального согласия. Этот участок считался одной из наиболее опасных точек национальной дорожной сети и был официально отнесен к категории «черных точек», передает rupor.md

По словам Боли, местные жители ждали реконструкции перекрестка около 30 лет.

«Мы не просто открываем новую круговую развязку, а устраняем серьезную угрозу безопасности людей, которую слишком долго игнорировали. После 30 лет ожиданий и обращений у нас наконец есть конкретный результат», — отметил министр.

В рамках проекта обустроили центральный и направляющие островки, установили уличное освещение и дорожные знаки, нанесли разметку, оборудовали пешеходный переход и две остановки общественного транспорта. Рядом также построили тротуар длиной 170 метров.