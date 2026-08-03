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rupor.md logorupor
3 Августа 2026, 18:00
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В Новых Аненах открыли круговую развязку за 2,78 миллиона леев

В Новых Аненах открыли движение по новой круговой развязке на трассе R2. На запуск объекта стоимостью 2,78 миллиона леев приехал министр инфраструктуры Владимир Боля.

В Новых Аненах открыли круговую развязку за 2,78 миллиона леев.
В Новых Аненах открыли круговую развязку за 2,78 миллиона леев.

Развязку построили на пересечении трассы R2 Кишинев–Бендеры–Тирасполь–M5, региональной дороги G108 и улицы Национального согласия. Этот участок считался одной из наиболее опасных точек национальной дорожной сети и был официально отнесен к категории «черных точек», передает rupor.md

По словам Боли, местные жители ждали реконструкции перекрестка около 30 лет.

«Мы не просто открываем новую круговую развязку, а устраняем серьезную угрозу безопасности людей, которую слишком долго игнорировали. После 30 лет ожиданий и обращений у нас наконец есть конкретный результат», — отметил министр.

В рамках проекта обустроили центральный и направляющие островки, установили уличное освещение и дорожные знаки, нанесли разметку, оборудовали пешеходный переход и две остановки общественного транспорта. Рядом также построили тротуар длиной 170 метров.

В Новых Аненах открыли круговую развязку за 2,78 миллиона леев

В Новых Аненах открыли круговую развязку за 2,78 миллиона леев

В Новых Аненах открыли круговую развязку за 2,78 миллиона леев

В Новых Аненах открыли круговую развязку за 2,78 миллиона леев

В Новых Аненах открыли круговую развязку за 2,78 миллиона леев

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Источник
rupor.md logorupor
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