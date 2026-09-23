В Ниспоренах временно закрыли перинатальное отделение из-за отсутствия неонатолога.

В районной больнице Ниспорен с 7 сентября временно приостановили оказание стационарной перинатальной помощи беременным. Как сообщили в администрации учреждения, причиной стало отсутствие врача-неонатолога.

Решение принято для обеспечения безопасности матерей и новорождённых. Согласно распоряжению Министерства здравоохранения, беременных из Ниспоренского района при необходимости будут направлять в районную больницу Унген, где действует перинатальный центр II уровня, либо в Институт матери и ребёнка в Кишинёве — в случаях, требующих перинатальной помощи III уровня, пишет rupor.md

Транспортировка пациенток будет осуществляться через Национальную единую службу экстренных вызовов 112 с учётом медицинских показаний и принципа максимально короткого времени доступа к медицинскому учреждению.

Администрация районной больницы Ниспорен рекомендует беременным обращаться к семейному врачу или гинекологу, чтобы получить информацию о медицинской помощи и направлении в соответствующее учреждение.

В больнице отмечают, что временная мера необходима для того, чтобы женщины и новорождённые получали специализированную медицинскую помощь в безопасных условиях.