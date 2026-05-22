22 Мая 2026, 21:25
В Национальной конфедерации патронатов Молдовы сменился председатель
В Национальной конфедерации патронатов Республики Молдова (CNPM) сменилось руководство. Новым председателем организации стала Анна Гроза, действующий исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов (FIA Moldova).
Решение о её избрании было принято единогласно всеми членами Конфедерации в ходе общего собрания. Кадровые изменения совпали со знаковым юбилеем: в этом году организация отмечает 30 лет со дня основания и активной деятельности по представлению интересов молдавского бизнеса, передает rupor.md
На этом посту Анна Гроза сменила Леонида Череску, который возглавлял структуру до настоящего времени.