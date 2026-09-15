В Молдове вдвое выросло число водителей, наказанных за агрессивное вождение.

Опасные обгоны, превышение скорости и манёвры, создающие угрозу для других участников дорожного движения, становятся всё более частым явлением на дорогах Республики Молдова.

С начала года 854 водителя были наказаны за агрессивное вождение — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает stiri.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Записи с видеорегистраторов показывают ситуации, когда водители игнорируют правила дорожного движения и совершают опасные манёвры. Сложная ситуация наблюдается и в условиях интенсивного движения в Кишинёве, где вождение требует повышенного внимания.

По данным полиции, за агрессивное поведение за рулём предусмотрен штраф до 2000 леев и пять штрафных баллов.

В некоторых случаях наказание может быть более строгим.

«В некоторых случаях эти протоколы о правонарушении направляются в суд с предложением лишить водителя права управления транспортным средством. В других случаях назначаются неоплачиваемые общественные работы или административный арест сроком на 15 суток», — заявила пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности Ана Киселица.

Растёт и число водителей, наказанных за то, что они не уступают дорогу пешеходам. С начала года полиция зарегистрировала более 7000 таких случаев.

За непредоставление преимущества пешеходам водителям грозит штраф в размере 1800 леев и пять штрафных баллов. Если такое же нарушение будет совершено повторно в течение года, водитель может лишиться прав на срок до 40 дней.