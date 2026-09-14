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moldova1.md logomoldova1
14 Сентября 2026, 12:18
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В Кишиневе за час оштрафовали более 20 водителей во время ночного рейда

В Кишиневе полицейские провели ночные проверки водителей, в ходе которых за один час на одной из улиц сектора Ботаника оштрафовали более 20 человек.

В Кишиневе за час оштрафовали более 20 водителей во время ночного рейда.
В Кишиневе за час оштрафовали более 20 водителей во время ночного рейда.

Правоохранители выявляли превышение скорости, опасные маневры и другие нарушения правил дорожного движения. Для проверки автомобилей также использовали специальное устройство, измеряющее уровень шума, производимого выхлопной системой, сообщает moldova1.md

«Мы проверяем, модифицирована ли выхлопная труба. Если это подтверждается, водителю грозит штраф за эксплуатацию транспортного средства, переоборудованного без соответствующего разрешения», — пояснил сотрудник полиции.

Среди оштрафованных оказался и гражданин США. Его автомобиль был модифицирован так, чтобы при ускорении производить более сильный шум. Мужчину оштрафовали, а регистрационные номера автомобиля изъяли.

Во время рейда полицейские также выявляли другие нарушения. В частности, одного водителя оштрафовали за то, что ребенок находился на переднем сиденье автомобиля.

Еще один водитель был оштрафован за несоответствующее требованиям переоборудование салона автомобиля. По словам инспектора, в машине отсутствовала предусмотренная конструкцией разделительная перегородка, а сиденья были установлены в три ряда вместо двух. За это нарушение предусмотрен штраф от девяти до 12 условных единиц и три штрафных пункта. Водитель с наказанием не согласился, заявив, что приобрел автомобиль в такой комплектации. 

Проверки коснулись и мотоциклистов. Одного из них остановили из-за отсутствия соответствующей категории водительских прав. Ему назначили штраф в размере 900 леев.

Как сообщила пресс-секретарь Национального инспектората общественной безопасности Анна Киселицэ, наиболее распространенными нарушениями остаются превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности, использование телефона за рулем и проезд на красный сигнал светофора.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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